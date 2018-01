Lombardia, Gori (Pd): Grasso sbaglia, base LeU voterà per noi

Roma, (askanews) - "Credo sia stato un errore. Ricevo tantissimi messaggi da parte degli elettori o simpatizzanti di Liberi e Uguali di disappunto e di dispiacere perché non capiscono la scelta di Grasso e dei loro dirigenti e che avrebbero voluto un epilogo diverso". Lo ha dichiarato Giorgio Gori, candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, intervistato da Klaus Davi per il programma KlausCondicio.

"Penso che sia stato determinante l'atteggiamento di Sinistra Italiana. Ma credo che sia stata una scelta dei dirigenti mentre sono convinto che la base di LeU voterà per noi".