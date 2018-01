Moda Milano, esplosione di colore da Dolce e Gabbana

Milano (askanews) - E' uno degli eventi più attesi della settimana della moda a Milano. La sfilata per presentare la collezione inverno 2018/2019 di Dolce e Gabbana, è un'esplosione di colore: tema della collezione King's Angels.

In passerella 104 modelli, tutti influencer e figli d'arte, in marsina a ricami dorati e smoking con le stampe degli angeli custodi. A chiudere in grande la sfilata il calciatore Paulo Dybala.