Moda Milano, grande ritorno di Prada alle sue origini

Milano (askanews) - Nel Dna di Prada c'è il Black Nylon vero protagonista del ritorno alle origini della maison milanese. Per la presentazione della collezione Autunno/Inverno 2018 tra casse e scatole da imballaggio, Miuccia Prada manda in passerella capi di nylon nero minimalisti ma sportivi. Per la collezione donna invece a farla da padrone sono i tailleur in colori accesi e decisi. Come alle origini del marchio gli abiti da lavoro vengono trasformati in oggetti di lusso senza tempo.