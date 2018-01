Moda Milano, sfilata co-ed di Diesel Black Gold

Milano (askanews) - Sempre più marchi scelgono le sfilate co-ed, in cui vengono presentate congiuntamente le collezioni uomo e donna. Così è stato per Diesel Black Gold con una serie di capi, giovani e con qualche tocco etnico ispirati al urban wardrobe.

Molto nero come sempre ma anche tanto bianco e qualche pennellata di beige e grigi per un look comunque rock disegnato da Andreas Melbostad.