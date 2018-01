"Never Give Up", nuovo video di Numa: da Regina di cuori a Minnie

Roma, (askanews) - È online su Vevo il video di "Never Give Up", il nuovo singolo di Emanuela Palmer, in arte Numa, cantante, ballerina e attrice, prodotto e arrangiato da Max Minoia, con le preziose chitarre di Phil Palmer (storico membro dei Dire Straits, nonché marito di Numa).

La vita di ogni giorno è piena di piccoli ostacoli e sfide difficili. Spesso capita di pensare di non avere le risorse, la fantasia e la forza necessarie per affrontarle vittoriosi.

Eppure tutte le soluzioni sono dentro di noi e nel nostro desiderio di reinventarci ogni giorno con coraggio ed ironia.

Il videoclip del brano è stato diretto da Luca Bizzi. Numa calza le vesti di sette diverse icone. Sette cambi di pelle in un unico video, sette versioni di Numa per sette personaggi celeberrimi che si susseguono quasi a volersi rincorrere tra loro: la Regina di cuori, la Gioconda, Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, la Principessa Leila di Star Wars, Minnie, Wonder Woman e la tipica pin-up anni 50.