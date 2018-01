Salvini: escludo governissimi, no a inciuci con Pd o M5S

Roma, (askanews) - "Noi lavoriamo per una maggioranza di centrodestra autosufficiente sia alla Camera che al Senato; questo dicono i numeri, questo dicono i sondaggi e questo mi dice la gente con cui parlo ogni giorno. Escludo governissimi, inciuci o minestroni col Pd o coi 5 stelle". Il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Montecitorio, ha rinnovato il niet della Lega a "qualsivoglia formula" che non sia "un governo forte del centrodestra" per il quale prevede "successo autonomo" alle elezioni.

E su Orietta Berti, Salvini afferma: "Siamo messi male, se il dibattito politico verte su Orietta Berti siamo messi male. A me piace Orietta Berti, a prescindere dalle sue simpatie politiche. Penso che il Pd piuttosto che occuparsi di Orietta Berti dovrebbero pensare al controllo della Rai, perché c'è una disinformazione a livello televisivo nazionale che va ben al di là di Orietta Berti".