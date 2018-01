Steven Spielberg sulle molestie: uomini imparino a controllarsi

Milano (askanews) - Anche il regista Steven Spielberg ha affrontato il tema delle molestie a sfondo sessuale che le donne hanno iniziato a denunciare in occasione della conferenza stampa di "The Post" con Meryl Streep e Tom Hanks. Il film oltre al tema della libertà di stampa pone l'attenzione sulla centralità del ruolo delle donne nella società.

"Nel corso della storia le donne hanno tentato di rompere, e qualche volta ci sono riuscite, il muro costruito dagli uomini ma la marea continua a cambiare.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, le donne americane dominavano la macchina di produzione bellica che permise agli alleati di salvare la civiltà occidentale.

Ma, alla fine della guerra, gli uomini tornarono a casa e le donne tornarono in cucina, senza trovare il modo di capitalizzare sulle competenze che avevano appreso in quattro o cinque anni.

Non ho la competenza necessaria per dire perché è accaduto nel passato, ma posso dire che ciò che sta accadendo, non è tanto un problema delle donne quanto degli uomini, che devono imparare a controllarsi, a comportarsi in maniera appropriata e accettare un no come risposta.

Finché non sarà così resterà una lotta di potere. Spero che film sia un piccolo passo nella giusta direzione che sia un esempio per le donne che hanno difficoltà a far sentire la propria voce, e finalmente abbiano il coraggio di dire: al diavolo adesso dico io quello che penso e facciamo come dico io".