Volvo Ocean Race, uomo in mare: salvataggio da brividi

Gibilterra (askanews) - Incindente finito bene con uno spettacolare salvataggio alla Volvo Ocean Race. Il velista Alex Gough, che partecipava alla celebre competizione nel mare davanti a Gibilterra, è stato trascinato via da un'onda mentre era sul bompresso di Hung Kai/Scallywag, durante un cambio di vele. Fortunatamente i compagni di equipaggio si sono immediatamente accorti dell'accaduto hanno fatto una secca virata e lo hanno immediatamente recuperato. Gough, non ha riportato ferite, ha potuto risalire a bordo dopo circa sette minuti in acqua e ha regolarmente ripreso la regata.