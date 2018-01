Prima riunione parlamento catalano, presidente è indipendentista

Barcellona, (askanews) - L'indipendentista Roger Torrent è il nuovo presidente del Parlamento regionale catalano: nella sessione inaugurale della nuova legislatura il deputato della sinistra repubblicana di Erc ha ottenuto i 65 voti degli indipendentisti, sufficienti per la nomina. Nelle immagini il presidente ad interim, Ernest Maragall, che annuncia il risultato della votazione.

Il nuovo Parlament catalano ha iniziato la legislatura con pesanti incognite politiche riguardo alla Presidenza del governo e alla strategia della maggioranza indipendentista confermata dal voto del dicembre scorso.

Altro discorso è quello della futura investitura del presidente della regione, che molti vorrebbero fosse nuovamente Carles Puigdemont, attualmente rifugiato a Bruxelles. Il regolamento non è esplicito sulla necessità della presenza fisica in aula del candidato che deve presentare il proprio programma, ma sembra darla per scontata: l'idea degli indipendentisti è quella di modificare il regolamento perché preveda esplicitamente la possibilità di una delega per la lettura del programma.