Matrimonio ad alta quota, il Papa sposa due assistenti di volo

Roma, (askanews) - Matrimonio ad alta quota. Francesco non smette di stupire e in volo da Santiago a Iqique, in Cile, ha sposato due assistenti di volo della compagnia aerea Latam. Carlos, di 41 anni, e Paula, di 39, avrebbero dovuto sposarsi in chiesa nel 2010 ma il terremoto ha distrutto la loro parrocchia a Santiago del Cile, e hanno deciso di sposarsi solo civilmente. Dopo aver ascoltato la loro storia, il Papa ha chiesto se volevano essere sposati subito. Lo steward e la hostess hanno detto subito di sì e sono diventata la coppia più famosa del mondo.

Francesco è il primo Papa a celebrare il sacramento del matrimonio a 36mila piedi di altezza. La foto ha fatto il giro del web. Il primo a postarla è stato padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore di "Civiltà Cattolica". "Papa Francesco ha appena sposato nel volo per Iqique una coppia di assistenti di volo!", ha scritto il gesuita. "Gli atti sono firmati su un normale foglio A4".