Papa Francesco soccorre una soldatessa a cavallo disarcionata

Iquique, Cile (askanews) - Fuori programma per Papa Francesco a Iquique, in Cile che, durante il trasferimento da Campus Lobito, dove aveva celebrato la messa, alla casa ritiri Senora de Lourdes dei padri oblati, ha fatto fermare la papamobile ed è sceso personalmente per portare soccorso a una agente dei carabinieri a cavallo cileni, disarcionata al passaggio del corteo papale. Il papa si è avvicinato all'agente che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale con un'ambulanza.

In mattinata Francesco aveva sorpreso tutti celebrando, in volo, il matrimonio tra uno steward e una hostess cileni, membri dell'equipaggio dell'aereo che lo ha trasportato da Santiago a Iquique.