Regno Unito, l'incontro a Sandhurst tra May e Macron

Sandhurst (Regno Unito), (askanews) - Nelle immagini la premier britannica Theresa May e il presidente francese Emmanuel Macron all'Accademia militare reale di Sandhurst, a Sud di Londra, dove è in programma il 35esimo vertice franco-britannico, al centro del quale ci sono temi come immigrazione e cooperazione militare.

I due leader sono giunti all'Accademia, accolti da una parata militare, dopo un pranzo di lavoro al pub The Royal Oak di Maidenhead, città situata nelle vicinanze.