Sanremo, Vincenzo Incenzo: "Baglioni garanzia di qualità"

Roma, (askanews) - "Non ho chiaramente sentito le canzoni del Festival ma credo che Baglioni sia una garanzia di assoluta qualità e credo sia giusto che il Festival sia in mano a gente che fa questo lavoro e pensa tutto il giorno a scrivere canzoni, a cantarle, a portarle al pubblico. Credo che non potesse esserci scelta migliore, credo che la musica debba tornare ai musicisti, ai cantautori, agli interpreti, agli autori, perché il fatto che diventi soltanto un fenomeno televisivo non fa bene alla musica. Questo battesimo di Baglioni a Sanremo credo sia una garanzia di qualità". È il commento di Vincenzo Incenzo, autore, regista, scrittore, alla vigilia del Festival di Sanremo che sarà condotto quest'anno da Claudio Baglioni.