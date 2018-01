Aanchal Thakur, la prima indiana a vincere una medaglia nello sci

Roma, (askanews) - Stringe, fiera, la sua medaglia di bronzo, Aanchal Thakur, la prima donna indiana a conquistare un podio nello sci. Il risultato, ottenuto in una competizione internazionale di slalom in Turchia, non le basta per la qualificazione alle imminenti Olimpiadi in Corea del Sud, ma la 21enne punta a quelle del 2022 che si terranno in Cina.

Ha iniziato a sciare da piccola, a sei anni: "Non l'ho deciso da sola, mio padre è stato campione nazionale ai suoi tempi e ha voluto che io e mio fratello imparassimo a sciare".

"Ci ha mandati entrambi in Europa per farci allenare, ci siamo impegnati tanto, volevamo ottenere un bel risultato ed ora eccomi qui".

Ma nell'India dove solo il cricket è riconosciuto sport nazionale e già allenarsi è stata un'impresa. Al di là della soddisfazione personale, infatti, Aanchal spera che la sua medaglia serva ad accendere i riflettori sullo sci. Il premier Modi si è congratulato con lei per lo storico risultato con un tweet e il suo nome è diventato virale sui social media. É la nuova eroina delle sportive indiane.

"Auguro ai futuri sciatori di avere più opportunità di me qui in India e di non dover pagare tanti soldi come ho fatto io che mi sono dovuta spostare".