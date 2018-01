La 'prima' di un Papa tra gli indios di Amazzonia

Roma, (askanews) - Papa Francesco tra gli indios dell'Amazzonia. Bergoglio è arrivato a Puerto Maldonado, in Perù, cittadina alle porte dell'Amazzonia. E' il primo Pontefice della storia a recarsi in visita nella regione della più grande foresta del mondo, da decenni sfruttata senza rispetto degli equilibri ambientali e dei diritti delle popolazioni indigene. Per il 2019 il Papa della enciclica ecologia Laudato si' ha convocato a Roma un sinodo straordinario proprio sull'Amazzonia.

Al suo arrivo all'aeroporto "P. José Ald miz", Francesco è stato accolto dal vicario apostolico di Puerto Maldonado, mons. David Mart nez de Aguirre Guinea, dal Governatore e dal Sindaco. Ma soprattutto da alcune centinaia di fedeli con un coro e 150 bambini che ha cantato "Papa Francesco è amazzonico".