Nuova Zelanda, premier: sono incinta, sarò mamma e primo ministro

Wellington, 18 gen. (askanews) - La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, insediata alla guida del governo lo scorso ottobre, ha annunciato di aspettare un figlio. Durante la campagna elettorale Ardern era stata più volte sollecitata riguardo alle conseguenze di una sua eventuale maternità. "È assolutamente inaccettabile che nel 2017 le donne debbano rispondere a questa domanda - aveva detto - questa scelta non dovrebbe determinare il fatto che ottengano o meno un lavoro".

Per l'annuncio della gravidanza la premier si è presentata davanti ai cronisti di Auckland insieme al compagno Clarke Gayford. "Clarke e io siamo davvero felici di annunciare, come già sapete, che a giugno avremo il nostro primo figlio", ha dichiarato. "Non sono la prima donna multitasking. Non sono la prima donna a lavorare e a fare la mamma. So che sono circostanze particolari, ma ci sono tante donne che lo hanno fatto, e bene, prima di me"

E alla domanda sul sesso del primogenito...

"Lo sappiamo già - ha affermato - Ma abbiamo deciso che essendoci davvero poco di segreto ormai nelle nostre vite, questo lo terremo solo per noi. Semmai scommettiamo su chi se lo farà sfuggire prima"

Poi l'inevitabile domanda sull'eventualità di un matrimonio.. "Clarke?", ha chiesto la premier rivolgendosi al compagno. E lui: "Wow, mi piace l'idea che stiamo facendo tutto al contrario. Abbiamo comprato una casa insieme, ora un figlio e poi... vedremo".