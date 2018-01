Onde giganti sulla spiaggia di Nazaré, paradiso dei surfisti

Roma, (askanews) - Le previsioni danno vento forte e mare agitatissimo e in poche ore arrivano i surfisti. Fin dalle prime ore del mattino in tantissimi hanno preso d'assalto Praia do Norte, spiaggia di Nazaré, in Portogallo, per cavalcare gigantesche onde, alte una ventina di metri.

La località è famosa in tutto il mondo tra gli appassionati della tavola. È proprio qui che il surfista hawaiiano Garrett McNamara ha stabilito nel 2013 il nuovo record del mondo surfando un'onda di 30 metri.