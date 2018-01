Tempesta Friederike sferza il Nord Europa: 11 morti

Berlino (askanews) - E' di almeno 11 morti l'ultimo bilancio delle vittime della violenta tempesta Friedericke che ha colpito il Nord Europa. Otto persone sono morte in Germania, due in Olanda e una in Belgio.

In Germania il traffico ferroviario registra ancora "gravi disagi", sebbene i treni ad alta velocità siano tornati a circolare nel Sud dopo il divieto emesso dalla Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria tedesca. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel fine settimana. Il traffico regionale resta difficile soprattutto nel Nordreno Vestfalia, la regione occidentale più colpita dalla tempesta. Molti alberi abbattuti da raffiche di vento a 130 chilometri orari devono ancora essere rimossi dai binari e i danni alla rete riparati.

In Olanda, gli assicuratori hanno stimato in 90 milioni di euro l'ammontare dei danni. Anche qui la circolazione ferroviaria sta lentamente riprendendo dopo la sospensione. Problemi anche negli aeroporti e al porto di Rotterdam.