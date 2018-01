Torna l'Isola dei Famosi, sfida a colpi di strategie

Sono i 3 "non famosi" Franco Terlizzi (ex pugile e personal trainer) Deianira Marzano (social influencer) e Valerio Schiavone (regista teatrale e insegnante), concorrenti dello spin-off "Saranno Isolani", i protagonisti della prima battaglia a colpi di televoto dell'edizione 2018 dell'Isola dei famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia, in onda su Canale 5 da lunedì 22 gennaio 2018.

Il pubblico dovrà scegliere chi di loro tre si unirà ai 18 famosi in partenza per a Cayo Cochinos. Protagonisti della gara di sopravvivenza sull'Isola saranno Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Eva Henger, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Francesco Monte, Filippo Nardi, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi e Craig Warwick, Giucas Casella e Nino Formicola alias Gaspare. Solo uno di loro conquisterà la vittoria finale e il montepremi di 100 mila euro, in gettoni d'oro (di cui la metà da devolvere in beneficenza). In studio, come opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari, accompagnati dalla Gialappa's Band. Conduce, per il quarto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi, coadiuvata in Honduras dall'inviato Stefano De Martino.

Ma i veri protagonisti saranno i telespettatori, che attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web e SMS, decideranno quali naufraghi potranno proseguire il percorso dell'Isola e quali dovranno tornare a casa. Decisive le strategie, le alleanze ma anche, come sempre, il sex appeal dei concorrenti.