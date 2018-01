Bill Cosby torna sul palco, battute e musica in un jazz club

Philadelphia (askanews) - Bill Cosby è tornato sul palco. L'attore e comico americano si è esibito di fronte a una cinquantina di persone in un jazz club di Philadelphia. E' la sua prima performance dopo l'incriminazione per molestie sessuali. Cosby è stato accusato da decine di donne, ma il processo contro di lui è stato annullato nel giugno scorso. Ora è in attesa di un nuovo procedimento, previsto il 2 aprile 2018, con lo stesso giudice e una nuova giuria.

Nella sorpresa generale, Cosby ha scelto di riprendere le sue esibizioni in una serata dedicata al sassofonista Tony Williams. Di ottimo umore, ha trascorso poco più di un'ora davanti alla platea del LaRose Jazz Club. Seduto su uno sgabello ha sfornato battute, sul tema della vecchiaia e della recente cecità. Poi la musica, esibendosi alla batteria.