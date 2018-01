Infortunio a un'anca, Nadal si ritira dagli Australia Open

Melbourne, (askanews) - Il tennista numero uno al mondo Rafael Nadal si è ritirato dagli Australia Open durante il quarto di finale contro il croato Marin Cilic, per un infortunio a un'anca. Cilic, che avanza così in semifinale, incontrerà ora l'inglese Kyle Edmund, dopo che quest'ultimo ha battuto Grigor Dimitrov.

Il maiorchino si è arreso al quinto set, dopo un time out al quarto durante il quale si è fatto massaggiare l'arto dolorante. Nel match di 3 ore e 47 minuti alla Rod Laver Arena Cilic era in vantaggio e ha vinto per 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2, 2-0.