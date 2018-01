Minnie ha la sua stella sulla Walk of Fame, 40 anni dopo Topolino

Roma, (askanews) - Anche Minnie ha finalmente la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il celebre personaggio della Disney, circondata da decine di fan mascherate con il suo vestitino rosso a pois bianchi, le orecchie e il fiocco rosso in testa, è stata festeggiata durante la cerimonia ufficiale sul viale delle celebrità, a cui ha preso parte anche la cantante Katy Perry, da sempre sua ammiratrice e vestita come lei.

Un giusto riconoscimento per Minnie, che arriva però ben 40 anni dopo la stella al fidanzato Topolino, anche lui presente all'evento a Los Angeles. La prima donna della Disney ora può brillare anche lei in mezzo alle star.