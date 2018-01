Mafia, decapitato il clan dei "barcellonesi"

Maxi blitz antimafia nel messinese da parte dei Carabinieri del Comando di Provinciale di Messina. In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura, hanno arrestato 40 persone indiziate dei delitti di associazione di tipo mafioso e di numerosi altri reati come estorsione (consumata e tentata), rapina, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi e violenza privata, reati aggravati dal metodo mafioso.

Degli arrestati, 30 erano in stato di libertà, altri 10 già detenuti per altra causa. Tutti sono accusati a vario titolo di aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Famiglia barcellonese, riconducibile a Cosa Nostra e operante prevalentemente sul versante tirrenico della provincia di Messina.

L'indagine, denominata Gotha 7, colpisce vertici e affiliati a quella che è considerata la fazione più ortodossa e militarmente organizzata della criminalità mafiosa della provincia peloritana. Il sodalizio aveva a disposizione un consistente arsenale di armi micidiali, necessarie per affermare il controllo criminale sul territorio, principalmente attraverso l'estorsione nei confronti di imprenditori locali.