Napoli, il ministro dei trasporti fermato da blocco dei trasporti

Napoli (askanews) - Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti fermato dal blocco dei trasporti. Succede a Napoli dove Graziano Del Rio ha cancellato la sua partecipazione all'inaugurazione di un'area riqualificata all'ingresso di una nuova stazione della metropolitana partenopea a causa di una protesta che ha paralizzato la città. La manifestazione dei dipendenti della Samir, la ditta delle pulizie dei mezzi pubblici, è partita alle 6 di mattina. I lavoratori hanno occupato stazioni della metropolitana e depositi dei bus.

Servizio sospeso su tutte le linee bus e sulla Linea 1 del metrò, su tutta la tratta.

Migliaia di napoletani sono rimasti in attesa in strada alle fermate e davanti alle porte delle stazioni del metrò. Tra incredulità e rassegnazione. "Ho un esame da fare e non so come arrivare" "Non c'è un cartello affisso all'ingresso. E' il solito schifo, grazie Anm" "Hanno detto che per le pulizie si fa sciopero. Mah, solo a Napoli succedono queste cose" "E' stata una cosa improvvisa, così, non ne eravamo informati. La dobbiamo prendere con filosofia". La ditta Samir vanta cinque milioni di euro di arretrati dalla Anm, l'Azienda Napoletana mobilità, e per i suoi dipendenti è in dubbio lo stipendio di gennaio.

"Noi abbiamo le nostre scadenze e qua non si sa quando ci pagano. Abbiamo fatto questo casino perché vogliamo una notizia buona e positiva per andare a casa e dire alle nostre famiglie che è tutto a posto".