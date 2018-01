L'addio di Elton John ai concerti: prima viene la mia famiglia

New York (askanews) - Elton John dice addio ai concerti dal vivo e il prossimo tour che sta per cominciare sarà l'ultimo. Lo ha dichiarato lo stesso artista britannico nel corso di un evento a New York.

"Non smetterò di fare musica - ha dichiarato - continuerò a scrivere canzoni e a fare dischi ma le mie priorità oggi sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita e accompagnarli alle partite di calcio".

"Farewell Yellow Brick Road", che durerà tre anni con concerti in tutto il mondo, sarà quindi l'ultimo tour dell'artista. Oltre 300 date in vari paesi del mondo a partire da Allentown, in Pennsylvania.