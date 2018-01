Magia, musica ed emozioni: in arrivo Mary Poppins il musical

Milano (askanews) - "Supercalifragilistichespiralidoso" è lo scioglilingua più famoso del mondo e tutti lo hanno cantanto almeno una volta. Ora arriva a Milano il musical "Mary Poppins" al Teatro Nazionale CheBanca! dal 13 febbraio. Ispirato dai racconti di P.L. Travers e modellato sulla favola cinematografica Disney, il musical andrà in scena per la prima volta in italiano, con una grande orchestra dal vivo. Una storia universale in cui tutti si riconoscono come spiega il regista, Federico Bellone.

"Il messaggio di Mary Poppins è molto attuale, perchè la situazione di una famiglia il cui padre è molto impegnato nel lavoro e non trova spazio per la famiglia e alla fine capisce quanto siano importanti certi tipi di valori che aveva messo da parte è sicuramente una storia universale, questa è la chiave che fa funzionare Mary Poppins in tutti il mondo"

Tantissimi effetti speciali, scenografie sorprendenti e tanta magia per raccontare come l'amore riesca a cambiare le persone.

"Mary Poppins ha tanti effetti speciali, vola sul pubblico sopra la platea e sopra la galleria, c'è una casa di quattro piani che sale e scende dentro al palcoscenico e ci sono degli attori in carne e ossa che danno un'emozione diretta senza alcun tipo di filtro".

La compagnia è al lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli. Giulia Fabbri interpreta la tata "praticamente perfetta sotto ogni aspetto" che tutti da bambini hanno sognato. Un ruolo appassionante e impegnativo.

"Lo slogan di Mary Poppins è "Tutto può accadere se ci credi" significa che se vuoi davvero una cosa e sei davvero disposto a lavorare per ottenerla questa cosa accadrà e per me è stato così".

In scena per interpretare i piccoli Jane e Michael Banks si alterno sul palco tre coppie di attori straordinari e simpaticissimi che sicuramente conquisteranno il cuore del pubblico.