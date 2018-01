Responsabilità sociale, per Terna importante ascolto territori

Roma, (askanews) - Come si declina la responsabilità sociale d'impresa per Terna? Lo spiega Giovanni Buttitta, Responsabile relazioni esterne e progetti speciali Terna, in occasione del IV° Forum Nazionale "Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione, economia e politica" e della presentazione del Rapporto Ecomedia 2017 promosso da Pentapolis Onlus insieme all'Osservatorio di Pavia:

"Si declina in molti modi - afferma Buttitta - e ha una storia piuttosto lunga rispetto alla media italiana. E' partita infatti nel 2005. Sono quindi già molti anni. Ma se dovessi dare la ricetta in breve direi innanzitutto che è fondamentale ascoltare il territorio, non solo le amministrazioni pubbliche ma anche i cittadini direttamente. E questo lo stiamo facendo con un programma che si chiama Terna incontra, con incontri che sin dalla fase progettuale riescono a condividere il lavoro di opere importanti infrastrutturali sui territori con i diretti interessati. Bisogna saper ascoltare i diretti interessati e far tesoro di ciò che ci arriva da zone, siano suggerimenti o critiche, in cui Terna investe centinaia di milioni di euro".