Treno deragliato a Milano, il video dei soccorsi tra le lamiere

Roma, 25 gen. (askanews) - E' di 2 morti, 10 feriti ricoverati in codice rosso, 10 in codice giallo e circa 100 lievi con codice verde il bilancio provvisorio del deragliamento del treno di Trenord avvenuto questa mattina alle porte di Milano. Nelle immagini dei vigili del fuoco l'intervento dentro al convoglio per liberare le persone imprigionate tra le lamiere.