Arcivescovo Milano: occupazione giornalisti è problema grave

Milano, (askanews) - "Sono molto preoccupato di questa erosione dei posti di lavoro, delle persone che non trovano lavoro e anche dei giovani che magari aspirano a fare il giornalista e non trovano modo di mettere a frutto le loro doti". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante il tradizionale incontro con i rappresentanti della stampa in occasione della festa di San Francesco di Sales, rispondendo a chi gli ha chiesto dello sciopero di ieri dei giornalisti dell'agenzia di stampa Askanews a causa del mancato pagamento dello stipendio di gennaio. "C'è un certo monopolio dell'informazione che rende poco sostenibile il lavoro di molti giornalisti di molte realtà locali" ha aggiunto il monsignore a margine del tradizionale incontro con i giornalisti in occasione della festa di San Francesco di Sales. "Questo tema del giornalismo come lavoro credo che sia un problema che la rapidità di altri mezzi e la diffusione di altri canali rende veramente problematico" ha concluso Delpini.