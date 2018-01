Gigi Buffon: rinnovo con la Juve? Se ci sono le condizioni

Milano (askanews) - Nel giorno del suo 40esimo compleanno, Gianluigi Buffon - ospite di Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 - sul rinnovo di un anno con la Juve commenta: "Questo è l ultimo dei problemi. Non abbiamo ancora deciso perché ci dobbiamo incontrare con il Presidente. Io ciò che voglio è che sia fatta la scelta migliore, e sono sicuro che con l ausilio del Presidente , che mi vuole molto bene, e di tutta la Juve faremo scelta più giusta per la mia età e il mio ruolo." Anche perché c è il record di Paolo Maldini, continua Fazio, e Buffon: "si ma delle volte non bisogna forzare le cose, ma bisogna anche sapersi accontentare. Io penso di aver fatto tanti record e se questo invece rimanesse di Paolo sarei sicuramente felice per lui perché è una persona che merita. E bello raggiungere un record, ma è bello anche lasciarlo a un professionista come lui che merita. Sono sicuro che Paolo pensi davvero quanto ha detto, di essere felice semmai lo superassi, ma per andare avanti non ci vogliono forzature, le cose devono essere fluide altrimenti bisogna anche saper fare un passo indietro e accontentarsi perché, insomma, ho già avuto tanto.

Le immagini di RaiPlay.