Un minuto di silenzio da Ikea per la morte del fondatore

Stoccolma, (askanews) - Un minuto di silenzio è stato osservato in un grande magazzino di Ikea a Jarfalla, in Svezia, per ricordare il fondatore Ingvar Kamprad, morto il 27 gennaio a 91 anni.

"Imprenditore unico", secondo il primo ministro svedese Stefan Lofven, Kamprad ha "contribuito a esportare la Svezia nel mondo".

