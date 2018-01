Viareggio, Marcucci: Carnevale made in Italy da esportare

Viareggio (askanews) - Il Carnevale di Viareggio sempre più internazionale: l'edizione 2018 si è aperta con la partecipazione ai corsi e alle cerimonie ufficiali di una serie di ospiti stranieri, a testimonianza della intensa attività di promozione all'estero portata avanti dalla presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci. "Il senso di queste iniziative è portare l'arte dei nostri maestri, il loro ingegno e la loro creatività e capacità di innovazione in giro per il mondo - dice Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione carnevale di Viareggio - Stiamo diventando un esempio. E il passaggio di know how non è facile, ma l'internazionalizzazione è d'obbligo".

Internazionalizzazione interpretata quindi non solo come necessaria strada di promozione dell'evento per attrarre quote sempre più importati di turisti, anche per portare all'estero l'esperienza acquista nell'organizzazione di un evento tanto complesso quanto ricco di implicazioni emotive, sociali e anche economiche. "Abbiamo Kerry Kennedy che è arrivata dagli Stati Uniti, grande attivista sui diritti umani ed ha apprezzato enormemente i contenuti sociali del nostro Carnevale - aggiunge Marcucci - abbiamo una delegazione imponente dalla Corea; abbiamo un grande amico dal Carnevale di Nizza; abbiamo infine l'Arabia Saudita che ha guardato al carnevale di Viareggio come esempio per aprire allo spettacolo occidentale e questo ci fa molto molto onore e molta gioia".

"Il Carnevale di Nizza e il Carnevale di Viareggio sono cugini: conosciuti entrambi in tutto il mondo e con una lunga storia in comune - ricorda Gilles Roche, l'animatore ufficiale del Carnevale di Nizza - E come animatore ufficiale del Carnevale di Nizza sono quindi felice di essere qui oggi, in un posto meraviglioso e famoso per vivere un'atmosfera equivalente a quelle del Carnevale di Nizza".