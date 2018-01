Camusso: la lotta dei lavoratori di Askanews è anche la nostra

Milano (askanews) - Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, solidale con i giornalisti e i poligrafici di Askanews. "Pensiamo che la loro lotta sia anche la nostra", ha dichiarato, a margine dei lavori per la Conferenza di Programma della Cgil a Milano. "Noi siamo con grande forza solidali ai lavoratori e alle lavoratrici dell'agenzia Askanews che sono in lotta sia per le loro retribuzioni sia soprattutto per la prospettiva del loro lavoro".