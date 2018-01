Pd, Crocetta: non è democratico candidare i poteri forti

Palermo (askanews) - "Non è vero che non riconosco più il Pd, in questo partito riconosco uomini, donne, giovani lavoratori, gente per bene che vuole una politica democrtica, ma non è democratico candidare nelle proprie liste i rappresentanti di poteri forti della Sicilia che riconducono no a un progetto di ma a un progetto di potere. A Messina, ad esempio, una città distrutta da sempre da un sistema di potere che sembra incrollabile, invece di invitare i cittadini alla rivolta, si dialoga con quel sistema di potere. Questo è insopportabile". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, commentando la sua esclusione dalle liste elettorali del Pd.