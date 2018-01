Al robot più bravo l'appalto delle pulizie in ferrovie tedesche

Berlino, (askanews) - Gara all'ultimo granello di polvere: a lanciarla sono state le ferrovie tedesche, Deutsche Bahn, per testare il migliore robot incaricato di fare le pulizie nelle stazioni. Il vincitore di questa originale prova, che otterrà un appalto come ditta delle pulizie, sarà annunciato a febbraio.

Lo sviluppatore dell'azienda di robot Adlatus, Siegfried Hochdorfer:

"Viene inviato da una stazione di servizio, per lavorare in completa autonomia. Per esempio, quando ha finito di pulire, fa ritorno da solo alla stazione, svuota l'acqua sporca e ne riprende di pulita e poi si ricarica per essere pronto al nuovo giro".

Il portavoce di Deutsche Bahn, Achim Stauss:

"Valuteremo il servizio offerto da queste quattro aziende. Il migliore vincerà e avrà l'opportunità di vedere i suoi robot lavorare in alcune stazioni tedesche a primavera".