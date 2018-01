Arriva in Italia, a Milano, la mostra mondiale su Harry Potter

Milano (askanews) - Arriva per la prima volta in Italia, a Milano, la mostra itinerante mondiale su Harry Potter, con migliaia di oggetti di scena, costumi originali, ambientazioni e creature magiche provenienti dalla saga cinematografica sul maghetto di Hogwarts, ispirata ai libri della scrittrice britannica J. K. Rowling.

Come hanno annunciato i gemelli James e Oliver Phelps (George e Fred Weasley nella saga) all'annuale celebration day di Orlando, in Florida, "Harry Potter: the exhibition", organizzata da Ges Events in collaborazione con la Warner Bros, giungerà alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini a Milano, per la 18esima tappa del suo tour mondiale, dopo aver già contato oltre 4 milioni di visitatori in tutto il mondo.

La tappa italiana della mostra è stata presentata a Milano nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il vicesindaco della città, Anna Scavuzzo e il curatore italiano Adolfo Galli, dello studio D'Alessandro e Galli.

"Credo che sia una grande soddisfazione - ha detto - il fatto che questa mostra porterà a Milano 300/350mila persone creando un indotto per la città estremamente importante dal punto di vista economico e farà divertire piccoli e non solo, perché ci sono molti adulti che seguono Harry Potter".

L'esibizione si snoda su un percorso di 1.600 metri quadrati, lungo i quali i visitatori, suddivisi nella 4 case: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso, possono immergersi nella magia di Hogwarts e dintorni, con la ricostruzione degli ambienti dei film e gli oggetti di scena realmente usati sul set.

Nove le ambientazioni ricreate, comprese la sala comune dei Grifondoro, la capanna di Hagrid e il campo da Quiddich. Tra i memorabilia in mostra: i 3 doni della morte, mantello dell'invisibilità, bacchetta di sambuco e pietra della resurrezione, la tunica di Silente, la divisa e la bacchetta magica di Harry Potter, la mappa del malandrino e gli Horcrux di Voldemort.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 12 maggio al 9 settembre 2018 mentre i biglietti saranno disponibili già da sabato 10 febbraio sul sito web harrypotterexhibition.it