Gentiloni inaugura nuova Sala Operativa Protezione Civile Lazio

Roma (askanews) - Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni è intervenuto all inaugurazione della nuova Sala Operativa regionale del Lazio della Protezione Civile nella ex Casa della Bambina Giuliano Dalmata in Via Laurentina 631.

"I cittadini di Roma, del Lazio e dell'italia intera - ha detto il premier - possono essere sicuri che le istituzioni stanno facendo ogni sforzo possibile per dare una maggiore certezza e rafforzare la sicurezza in tute le sue dimensioni per rendere, com'è giusto, la vita degli Italiani più sicura, perché un'Italia più sicura è anche un'Italia più libera e più giusta".