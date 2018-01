Romania, aste e pellegrinaggi per il centenario di Ceausescu

Bucarest (askanews) - I nostalgici di Nicolae Ceausescu sono tanti ancora oggi in Romania. Ogni anno si ritrovano di fronte alla tomba dell'ex dittatore comunista a Bucarest in occasione dell'anniversario della nascita. In un momento di totale instabilità politica in Romania in molti rimpiangono l'era del comunismo e il suo leader.

"Sono venuto alla tomba di Ceausescu. Era un uomo semplice che riuscì a diventare la guida del paese. Il suo unico obiettivo era di far prevalere l'interesse di tutti su quello individuale", ha detto un uomo.

E pochi giorni dopo il centenario, va in scena a Bucarest anche un'asta di memorabilia, con un trionfo di oggetti appartenuti alla famiglia Ceausescu messi all'incanto.

Tappeti adornati con il volto del "figlio amato della nazione", regali di altri leader mondiali, oltre a vestiti e fotografie: sono alcuni dei manufatti offerti dalla casa d'aste Artmark.

"Questo è il quinto anno che organizziamo l'asta. Ancora oggi continua ad essere forte la volontà di aggiudicarsi degli oggetti appartenuti a Nicolae e alla moglie Elena, articoli offerti dalle delegazioni straniere o da organizzazioni dei lavoratori o ancora dai partiti", ha spiegato Mihai Ipate della Artmark.

Dopo aver conquistato la leadership del Partito Comunista della Romania nel 1965, Ceausescu fu protagonista di quella che molti storici giudicano una delle dittature più dure dell'Europa orientale. Fu rovesciato dopo una rivolta nel dicembre 1989 e giustiziato tre giorni dopo insieme a sua moglie Elena dopo un processo sommario.

Dopo quasi vent'anni però in un periodo d'incertezze ritornano certe nostalgie per un passato che alcuni ricordano come glorioso. Il palazzo di primavera, l'ex residenza del dittatore aperta al pubblico da due anni, è stata visitata da 36mila persone solo nel 2017.