Verso miart 2018: tra novità servizi educational e main sponsor

Milano (askanews) - Il direttore artistico di miart, Alessandro Rabottini, ha presentato ad askanews alcune delle novità principali della fiera d'arte moderna e contemporanea che in aprile torna negli spazi di Fiera Milano: "Noi siamo molto contenti - ci ha detto - di avere per la prima volta quest'anno un servizio di educational aperto al pubblico: saranno offerte delle visite guidate gratuite ed è la prima volta che miart riesce a dotarsi di uno strumento di interlocuzione con il grande pubblico. Di questo siamo molto grati anche al partner che ci mette nella posizione di offrire questo servizio, che è Fidenza Village. Secondo me sarà un momento importante proprio di allargamento di quella che è la nostra audience. Poi ovviamente c'è anche il fatto che quest'anno per la prima volta con Intesa Sanpaolo abbiamo stretto un'alleanza come main sponsor. Questo è un altro momento di consolidamento e di crescita della manifestazione. Questo è importante perché si unisce a una serie di partner che ormai ci accompagnano da anni nello sviluppo dei premi che ci mettono nelle condizioni di guardare alle tante anime che compongono questa fiera".