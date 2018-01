Vicina, grossa e di sangue: ecco la "Superluna blu"

Roma, (askanews) - Vicina, grossa e di "sangue": una eclissi lunare totale particolarmente rara offre uno spettacolo sensazionale e visibile ad una buona parte del pianeta, chiamato "Superluna blu di sangue". Queste le immagini del Griffith Observatory di Los Angeles.

Sotto gli occhi degli osservatori, la luna sparirà, privata dai raggi del sole, per riapparire tinta di rosso da cui il nome "luna di sangue". E' anche chiamata luna "blu", perché si tratterà della seconda luna piena in un mese, un nome che fa riferimento alla rarità del fenomeno (solitamente avviene ogni due anni e mezzo) ma non al colore. Lo spettacolo sarà osservabile dall'America del Nord, dalla Russia, dall'Asia e dall'oceano Pacifico. La maggior parte dell'Europa, l'Africa e l'America del sud sarà invece privata dello spettacolo dalla luce del sole.