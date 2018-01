Violentata bimba di 8 mesi in India, accusato il cugino

Roma, (askanews) - La presidente della Commissione per le donne di Delhi ha chiesto la pena di morte per l'uomo che ha violentato la cuginetta di otto mesi; la bimba ha dovuto subire un intervento chirurgico di tre ore dopo l'aggressione.

"E' stabile, mi hanno riferito che è stata trasferita in un'altra unità - ha dichiarato Swati Maliwal, presidente della Commissione per le donne di Delhi - ma ha bisogno di assistenza a lungo termine perché i suoi organi interni sono stati danneggiati. È stata in insufficienza respiratoria per qualche istante. È veramente un caso triste e doloroso".

Il presunto aggressore ha 27 anni. Secondo i dati disponibili in India ogni anno ci sono oltre diecimila casi di violenza sessuale su minori; tre al giorno nella sola capitale Delhi; una vittima di stupro su tre è minorenne.

"Siamo la capitale mondiale della violenza. E questo è veramente imbarazzante. Una bimba di otto mesi è stata violentata. Ho come l'impressione che non sia stata lei a essere violentata, ma io ad essere stata violentata".

"Sono convinta che se ci sarà la pena di morte, si potrà cambiare le mentalità. Ci sarà più paura, ma occorre che sia applicata a tutti i casi, e non a un caso ogni tanto".