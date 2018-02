Le super car del futuro in mostra al Salone dell'auto di Parigi

Parigi (askanews) - Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di auto, al Salone di Parigi i principali produttori mondiali di automobili espongono i nuovi modelli: dalle vetture sportive ai SUV. Nella capitale francese però tutti gli occhi sono puntati sulle concept car, modelli che anticipano soluzioni tecniche e stilistiche che arriveranno sul mercato nel prossimo futuro.

Si tratta di prototipi di vario genere, dai crossover a modelli sportivi realizzati da famosi brand come Mercedes, Bmw, Volkswagen, Renault e Lamborghini.

"Abbiamo in mostra 14 modelli di concept car, che non sono mai state viste, a Parigi, in Europa e neppure nel mondo. Si tratta di proposte estremamente innovative, soprattutto sotto il profilo del design. Rappresentano il punto più alto della ricerca e contribuiranno a disegnare le tendenze e gli stili delle auto del futuro" spiega il presidente del salone Remi Depoix.

Tante anche le innovazioni tecnologiche: dai sistemi avanzati di sicurezza, alla guida senza pilota, a sistemi di alimentazione elettrica super performanti.

La Mazda Vision Coupé ha vinto il premio "Most Beautiful Concept Car of the Year".