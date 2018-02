Legge sull'Olocausto in Polonia, polacchi divisi

Roma, (askanews) - La legge sull'Olocausto approvata in Polonia ha suscitato reazioni contrastanti tra i polacchi.

"Penso che la situazione si calmerà - dice questa abitante di Varsavia - e che ci spiegheranno i motivi, in quanto popolo polacco".

"E' passato molto tempo da quando sono state prese misure efficaci per proteggere la Polonia - sottolinea quest'uomo - quindi non vedo l'interesse di questa legge".

"Credo che questa legge rappresenti un peccato per la Polonia sulla scena internazionale".

"Su questo tema occorre molto tatto e cautela - dice questa insegnante in pensione - penso che queste discussioni arrivino un po' troppo tardi. Doveva avvenire prima, ma comunque non è tardi".

La legge, approvata in Senato, dovrà ora ricevere la firma dal presidente polacco e ha l'obiettivo di difendere l'immagine del Paese all'estero. Il testo prevede fino a tre anni di carcere per chiunque si riferisca ai campi di prigionia nazisti come a campi "polacchi" o per chi accusi la Polonia di complicità con i crimini della Germania nazista.