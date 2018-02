Montalbano torna con due episodi. Zingaretti: puntiamo sull'amore

Roma, (askanews) - Il commissario Montalbano torna in tv con due nuovi episodi della serie interpretata da Luca Zingaretti: "La giostra degli scambi", il 12 febbraio, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, e "Amore", racconto del suo "Un mese con Montalbano", in onda il 19.

"Mi piace sottolineare il fatto che proprio in tutte e due il tema è proprio quello dell'amore, perché credo che in questo momento in cui la crisi economica, quello che sta succedendo nel mondo terrorizza le persone, le impaurisce, noi sottolineiamo un dato, cioè che c'è qualcosa che ci può salvare, scommettiamo sul potere salvifico dell'amore".

L'integerrimo commissario di Vigata da 18 anni è diventato protagonista della serie più seguita della tv italiana. Zingaretti è legatissimo a lui: "Il commissario è come un vecchio amico che vive in un piccolo paesino della Sicilia, mi piace, mi piace moltissimo andarlo a trovare, sapere in che mari naviga, in quali problemi si dibatte. Insomma diciamo che è diventato un appuntamento a cui tengo moltissimo".

Zingaretti spiega così il successo della serie, amatissima anche all'estero e trasmessa in ben venti Paesi:

"I motivi sono tanti, c'è una penna felicissima di un grande scrittore, c'è un gruppo di lavoro fatto da un produttore, da un regista e da un gruppo di autori straordinari, che non si è mai seduto sugli allori, anzi ha cercato sempre di migliorarsi, e c'è, quello che dicevo prima, questa capacità di raccontare un mondo antico verso cui non possiamo non provare almeno una struggente nostalgia".