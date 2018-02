Olimpiadi, gli atleti nordcoreani arrivano in Corea del Sud

Roma, (askanews) - Una delegazione di atleti della Corea del Nord è arrivata in Corea del Sud per i Giochi Olimpici di Pyeongchang che prenderanno il via il 9 febbraio. Gli atleti, in tutto dieci tra sciatori e pattinatori, sono giunti a bordo di un aereo atterrato in uno scalo situato nei pressi di Gangneung, nel Nordest del Paese, al termine di uno dei rari voli tra le due Coree.

Ad attenderli fuori dal terminal dell'aeroporto c'erano alcuni striscioni di benvenuto con il disegno della Corea in blu su sfondo bianco e la scritta "Siamo una cosa sola".

Le due Coree hanno deciso di sfilare insieme alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi in un'unica delegazione, e di formare una squadra congiunta per l'hockey femminile. Nei giorni scorsi, infatti, 12 pattinatrici nordcoreane sono arrivate al Sud per unirsi al resto del team con cui prenderanno parte ai Giochi.