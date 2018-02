Precipita aereo da turismo nel Veronese, 2 morti

Venezia (askanews) - Sono ancora in corso le verifiche da parte dei Vigili del fuoco per capire che cosa abbia provocato l'incidente aereo avvenuto nel veronese e costato la vita a due persone. Il velivolo è precipitato in una zona impervia in località Arbizzano a Negrar. Le squadre intervenute con cinque mezzi tra cui le squadre speleo alpino fluviali hanno

spento l'incendio del Cessna, ma purtroppo gli occupanti entrambi veronesi, Lino Lavarini e Prospero Antonini erano già morti. Secondo una prima ricostruzione l'aereo che era decollato dall'aeroporto di Verona Boscomantico, avrebbe preso fuoco a causa di una avaria al motore.