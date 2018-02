A Dakar conferenza per l'istruzione, Macron accolto da Macky Sall

Dakar, (askanews) - I leader di Senegal e Francia, Macky Sall e Emmanuel Macron, co-presiedono a Dakar la terza conferenza internazionale per il finanziamento del Partenariato mondiale per l'istruzione, che mira a raccogliere 3,1 miliardi di dollari per il periodo 2018-2020.

Presente anche la pop star Rihanna, in qualità di ambasciatrice mondiale del Partenariato mondiale per l'istruzione.

Nel mondo sono 264 i milioni di bambini non scolarizzati, secondo l'Unicef.

La conferenza punta a raccogliere 3,1 miliardi di dollari e consentire così al Partenariato di fornire due miliardi di dollari l'anno ai paesi in via di sviluppo beneficiari, attualmente pari a 65, ma che potrebbero diventare 89.