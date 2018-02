Air Cairo: otto voli diretti dall'Italia per Sharm e Marsa Alam

Milano (askanews) - Egitto e Italia tornano ad essere più vicine anche in tema di collegamenti e flussi turistici. Air Cairo, già conosciuta in Italia come operatore charter, ha avviato un intenso programma di crescita che porterà la Compagnia ad avere entro la primavera ben otto collegamenti diretti, ora di linea, alla settimana dall'Italia verso Sharm El Sheilh e Marsa Alam, le due perle del Mar Rosso. "Siamo partiti con Milano il 28 ottobre verso Sharm El Sheilh - dice Essam Azab, direttore commerciale Air Cairo - poi abbiamo avuto subito Milano Marsa Alam; in gennaio abbiamo avviato il collegamento Napoli-Sharm; e ora apriamo le nuove rotte dal Sud Italia: Bari e poi da Roma. E ce ne saranno altre: l'Italia per noi è un mercato molto importante e vogliamo coprirla per intero".

A guidare la scelta di incrementare i collegamenti ci sono i dati che evidenziano il ritorno delle destinazioni egiziane tra le preferenze dei turisti italiani. Nel corso della presentazione agli operatori milanesi delle nuove rotte Air Cairo, è emerso infatti che il 2017 ha segnato una fortissima accelerazione delle presenze italiane in Egitto .

"Abbiamo avuto un incremento delle presenze del 94,1 per cento rispetto il 2016, con 255 mila visitatori italiani, con 8 milioni di pernottamenti - conferma Emad Fathy, direttore ente del turismo egiziano in Italia - Tutto il turismo è molto importante, dal quale riceviamo un reddito di 6 miliardi di dollari e gli italiani hanno contribuito con 8 milioni di presenze: è quindi un mercato certamente molto importante per l'Egitto".

Il grande ritorno dell'Egitto nelle preferenze dei turisti italiani è dunque targato Air Cairo, compagnia aerea per il 60% di capitale Egyptair e per il 40% di due tra le più importanti banche egiziane, National bank of Egypt e Misr Bank.

GSA per il mercato italiano l'agenzia "Non solo sogni", e che guarda al 2018 con solido ottimismo. "Abbiamo cominciato con il 2017 con dei risultati confortanti - conclude Riccardo Santagostino responsabile commerciale dell'agenzia "Non solo sogni" - Ora otto voli già operativi nel 2018, ci piacerebbe oltre alla parte Mar rosso, realizzare il sogno che abbiamo nel cuore, di far riartire anche tutta la parte di egitto classico e quindi di aggiungere del volato anche su Luxor e tutta le destinazioni legate alla navigazione del Nilo e il cuore del vero Egitto".