"Caravaggio - Anima e Sangue", in anteprima un estratto del film

Roma, (askanews) - In anteprima su Vatican News un estratto di "Caravaggio - l'Anima e il Sangue", il film in uscita dal 19 al 21 febbraio nei cinema italiani. La clip è stata diffusa da Vatican News, il portale informativo della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede che (attraverso Vatican Media) ha collaborato alla realizzazione del film prodotto da Sky e Magnitudo Film.

Il video, girato all'interno della Cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi a Roma, offre un assaggio dell'innovazione tecnologica e dell'originalità narrativa messa in campo. In particolare spiccano alcune sequenze a 180 gradi realizzate grazie all'impiego di ottiche cinematografiche e fotografiche che hanno permesso di sfruttare tutta la potenza dell'8K.

Il film, infatti, è una delle prime produzioni in Italia girate interamente in questo formato che consente il massimo livello qualitativo delle immagini.