Fassina (LeU) a sit-in askanews: governi ascolti lavoratori

Roma, (askanews) - "La politica non è assente, una parte è qua, è il governo che non c'è perché intende continuare a normalizzare l'informazione. Fare le gare con forti abbattimenti del costo del lavoro per una agenzia di stampa vuol dire oltre che impoverire il lavoro, anche dequalificare l'informazione". Così Stefano Fassina (LeU) è intervenuto al sit-it promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e da askanews.

"L'informazione - ha detto - non è una merce qualsiasi, è un bene primario della democrazia. Torniamo a chiedere la governo di aprire un confronto con il cdr di askanews - ha concluso - per affrontare il problema specifico e il campo di problemi che sono determinati da scelte regressive sul lavoro e sulla qualità della nostra democrazia".